Rali Dacar chega à 37ª edição com mais de 600 competidores inscritos

Na 37ª edição, o Rali Dacar tem muita história para contar e os números da principal competição off-road do planeta impressionam. A prova de 2015 reunirá 665 competidores de 53 nacionalidades, em quatro categorias. Serão 414 veículos, sendo 164 motos, 48 quadriciclos, 138 carros e 64 caminhões. A largada será no próximo dia 4, em Buenos Aires, na Argentina.

A sétima edição do Dacar na América do Sul terá 13 etapas, com percurso total de 9.295 km para as motos e quadris, sendo 4.752 km de trajetos cronometrados; 9.111 km para os carros, com 4.578 km de especiais; e 8.159 km para os caminhões, sendo 3.759 km de trechos cronometrados

Em 2014, o Dacar contou com um público de 3,9 milhões de pessoas, sendo 2,5 milhões na Argentina; 1 milhão no Chile e 410 mil na Bolívia. Um dos destaques foi a multidão reunida em Rosário para a largada promocional. Segundo estimativa da polícia local, cerca de um milhão de pessoas assistiram nas ruas à apresentação de todos competidores que encararam o desafio.

COBERTURA DA IMPRENSA

Na última edição do Rali Dacar, 70 emissoras de televisão de 190 países distribuíram imagens da competição. Foram mais de 1,2 mil horas de cobertura, o que se estima um valor de 420 milhões de dólares. Cerca de dois mil jornalistas se credenciaram para o evento, que contou com o acompanhamento de 300 profissionais da comunicação durante toda a jornada.

INTERNET E REDES SOCIAIS

O Dacar atrai apaixonados pela competição em todo o mundo. O site oficial conta com 78 milhões de page views e 7,2 milhões de visitantes únicos. São 4,6 milhões de vídeos assistidos. A página no Facebook reúne mais de um milhão de fãs. No Twitter são quase 170 mil seguidores; no Instagram, 35 mil e os aplicativos de celular contam com 508 mil downloads.

IMPACTOS ECONÔMICOS

Nos três países por onde passou em 2014, Argentina, Bolívia e Chile, o Rali Dacar promoveu ao todo um impacto econômico de 252,3 milhões de dólares. Segundo um estudo de 2013 sobre a sensibilização do público de sete países (França, Espanha, Holanda, Reino Unido, México, Austrália e África do Sul), mais de dois terços das pessoas disseram conhecer o Rali Dacar. Desses, mais da metade afirmou que gostaria de viajar para alguns dos países-sede devido às imagens transmitidas.

AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS

Nos últimos cinco anos, o Rali Dacar compensa todas suas emissões diretas de carbono. Desde 2011, 460 mil dólares foram investidos no projeto "Madre de Dios" para reflorestamento da parte peruana da Amazônia. Cerca de 120 mil hectares de florestas já foram salvos. Outra ação é a "Um Techo", focado na construção de moradias e a quantia de um milhão de dólares foi doada pelo Dacar e seus competidores desde 2009.