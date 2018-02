Rally Dakar: Brasileiros estão em Lisboa para a largada Os brasileiros que vão disputar a edição 2007 do Rally Dakar já estão em Lisboa, Portugal, local da largada da prova, no próximo dia 6 de janeiro (sábado). Apesar do cansaço da viagem, todos começaram a trabalhar em seus equipamentos. O piloto Jean Azevedo e o mecânico Geraldo Lima receberam a moto KTM 700, entregue nova de fábrica e fizeram a adesivagem e revisão da motocicleta, para que na quarta possam testá-la em uma pista off-road no litoral da capital portuguesa. O Mitsubishi Pajero Full da dupla Klever Kolberg (piloto) e Eduardo Bampi (navegador) também está com a equipe e, após alguns pequenos acertos, deve ser testado junto com a moto. Só faltam chegar a Lisboa os dois caminhões Tatra. Um deles será conduzido pelo trio André Azevedo (piloto), Maykel Justo (navegador) e Mira Martinec (mecânico). O outro também seguirá o trajeto dos competidores do Rally Dakar 2007, mas sua missão é servir como caminhão de assistência rápida, transportando peças e ferramentas para todos os outros veículos. Fabricados na República Tcheca, os caminhões estão viajando por terra pela Alemanha, e devem chegar a Lisboa na noite desta quarta.