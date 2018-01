Rally dos Sertões começa com prólogo nesta quarta-feira Todos os organizadores, pilotos e equipes de apoio que participarão da 14ª edição do Rally Internacional dos Sertões já estão em Goiânia, de onde a prova largará na quinta-feira, em direção a Minaçu, ainda em Goiás. Nesta terça foram realizadas as últimas vistorias técnicas dos 190 veículos inscritos (entre carros, motos, quadriciclos e caminhões). Nesta quarta-feira, a partir das 8 horas, pilotos de motos e quadriciclos participarão do briefing, reunião em que os organizadores falarão sobre a prova. Às 9h30 será a vez de pilotos e navegadores de carros e caminhões da modalidade cross country. E depois, às 11 horas, o compromisso é com os competidores de regularidade. O prólogo, prova em circuito fechado para definição da ordem de largada da primeira especial, terá início às 12 horas desta quarta-feira. A largada promocional, em que todos os competidores apresentam seus veículos para o público, e o show da banda mineira Skank estão marcados para começar as 19 horas. Na quinta-feira, os competidores sairão da capital goiana para a primeira etapa do Rally dos Sertões. Depois, passarão por Minaçu (GO), Palmas (TO), Alto Parnaíba (MA), Corrente (PI), Barra (BA), Seabra (BA), Brumado (BA) e Cândido Sales (BA), até a chegada em Porto Seguro (BA), no dia 4 de agosto.