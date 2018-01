Rally dos Sertões: grande deslocamento na primeira etapa O Rally dos Sertões começou nesta quinta-feira, com a primeira etapa, de Goiânia até Minaçu, ambos em Goiás. Mas, antes da largada para valer, os participantes tiveram que enfrentar um grande deslocamento. Afinal, o início trecho cronometrado ficava a 353 quilômetros da capital goiana. Assim, o deslocamento inicial foi o primeiro desafio dos pilotos e navegadores na 14ª edição do Rally dos Sertões. Preocupados com a distância, a maioria dos competidores optou por deixar Goiânia bem cedo, nesta quinta-feira, e alguns partiram até mesmo de madrugada. Ao todo, a primeira etapa teve percurso de 646 quilômetros, mas só 286 quilômetros foram cronometrados. Para completar, os pilotos tiveram que enfrentar um trecho complicado. Segundo Marcos Ermírio de Moraes, organizador do rali, a principal dificuldade seria a passagem pelo Rio Bagagem. Além disso, há estradinhas com mata-burros, pontes e erosões pelo caminho.