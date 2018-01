Rally dos Sertões: prólogo acaba com empate nos carros O Rally dos Sertões nem bem começou e já ficou evidente o equilíbrio que deve marcar a categoria carros nesta 14ª edição. Houve empate entre dois competidores no prólogo desta quarta-feira, disputado em Goiânia: Kleber Kolberg e Felipe Bibas dividiram a primeira posição. Os dois pilotos completaram o percurso de 2.700 metros, em circuito fechado, com o mesmo tempo de 3 minutos e 38 segundos. Como o desempate no Rally dos Sertões leva em conta o número do competidor, Kleber Kolberg será o primeiro a largar nesta quinta-feira, seguido por Felipe Bibas - o terceiro colocado foi Guilherme Spinelli. Afinal, o prólogo serviu para definir a ordem de largada da prova, que começa nesta quinta-feira, com a etapa de Goiânia até a cidade de Minaçu, ainda em Goiás. Serão 286 quilômetros de trecho cronometrado. ?Meu navegador Eduardo Bampi e eu demos duas voltas a pé pela pista tentando programar alguma coisa, mas nada saiu como o planejado. A pista estava muito travada e os obstáculos muito próximos?, contou Kleber Kolberg, feliz por largar em primeiro lugar. ?É bom porque eu posso desempenhar o ritmo que quiser e não tem problema de poeira.? Caminhões Entre os caminhões, o primeiro colocado do prólogo foi Ricardo Domingues, ao lado de Sólon Mendes, que fez o tempo de 4 minutos e 22 segundos. Em segundo lugar ficou a dupla Amable Barrasa e José Papacena. ?Achei que tinha ido muito mal, mas depois que saiu o resultado fiquei mais tranqüilo. A pista estava muito molhada e escorregou bastante nas curvas. Não tinha condições de fazê-las rápido?, contou o piloto vencedor.