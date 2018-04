Ramires marca e dá vitória ao Benfica O ex-cruzeirense Ramires garantiu ontem o triunfo do Benfica sobre o Vitória de Guimarães por 1 a 0, com um gol de cabeça no finalzinho do jogo. Ramires e os zagueiros Luisão e David Luiz foram titulares, enquanto o ex-palmeirense Keirrison entrou na fase final. Mais dois times ganharam ontem no Campeonato Português, também por 1 a 0: o Rio Ave bateu o Vitória de Setúbal e o Marítimo venceu o Leixões.