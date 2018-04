Randall Bal e Alshammar lideram Copa do Mundo de natação

O norte-americano Randall Bal e a sueca Theresa Alshammar lideram a classificação geral da Copa do Mundo de natação em piscina curta, às vésperas da final do circuito, que será disputada em Belo Horizonte, entre os dias 23 e 25 de novembro. Bal, que na última etapa, em Berlim, voltou a dominar as provas de costas, lidera a classificação, com 136 pontos, 35 a mais do que o sueco Stefan Nystrand, que conseguiu dois recordes mundiais na capital alemã, nos 50 e 100 metros livres. Por sua vez, Alshammar lidera o ranking feminino com 110 pontos, quarenta a mais que a americana Natalie Coughlin, enquanto a holandesa Marleen Veldhuis é a terceira, com 65. Classificação geral masculina: 1.º Randall Bal (EUA) - 136 pontos 2.º Stefan Nystrand (SUE) - 101 3.º Nikolay Skvortsov (RUS) - 65 Classificação geral feminina: 1.º Therese Alshammar (SUE) - 110 pontos 2.º Natalie Coughlin (EUA) - 70 3.º Marleen Veldhuis (HOL) - 65