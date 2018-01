Ranking de Salto inicia amanhã em SP A nona e última etapa do Ranking de Salto da Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo, começa nesta quarta-feira. As provas serão realizadas até sábado, com a participação de cavaleiros como Paulo Victor Foroni, Claudia Itajahy, César Almeida e José Roberto Reynoso Fernandez Filho. No domingo, acontece o Grande Prêmio, com obstáculos a 1,50 metro e um carro de premiação para o vencedor.