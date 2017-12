Ranking inclui Troféu Brasil de Judô O Troféu Brasil de Judô, a partir deste sábado, no Minas Tênis, contará pontos para o ranking brasileiro, que define o segundo qualificado para a seletiva olímpica, em melhor-de-três lutas, contra o titular da equipe permanente. Além do Troféu Brasil, o ranking contará algumas etapas do Circuito Brasil Olímpico e a seletiva, no fim do mês. O Troféu terá disputas no individual, a partir das 9h30 ? as finais serão às 18h30. Domingo as disputas são por equipe.