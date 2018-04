Ranking traz Pelé em 1.º e Maradona em 6.º

Por essa os argentinos não esperavam. Em mais uma lista dos "melhores jogadores do mundo", realizada agora pela Associação de Estatísticos do Futebol (AFS), da Inglaterra, o craque Maradona ficou atrás de Pelé. Até aí, nenhuma novidade. A surpresa foi o argentino ter ficado na sexta posição, depois de Ronaldo (2º), Romário (3º), Figo (4º) e Zidane (5º). O ranking foi baseado num sistema em que os atacantes ganham pontos por gols marcados e os defensores por jogos sem sofrer gols. Os atletas também são premiados com títulos conquistados e por partidas em que atuaram com a faixa de capitão. A lista traz várias surpresas, como a presença do iraniano Ali Daei, que marcou 109 gols em 149 jogos, na 26ª posição. A França foi o país com mais jogadores no ranking dos 100 melhores: 16. O Brasil ainda teve outros oito atletas lembrados: Cafu (10º), Roberto Carlos (11º), Rivaldo (14º), Zico (16º), Ronaldinho Gaúcho (57º), Bebeto (59º), Djalma Santos (74º) e Taffarel (88º).