Raphael Oliveira vence os 100 rasos A final dos 100m rasos do Campeonato Sul Americano só confirmou o favoritismo dos três primeiros colocados. Em primeiro lugar ficou o brasileiro Raphael Raymundo de Oliveira, com o tempo de 10.36, seguido por Claudio Roberto Souza, também do Brasil, com o tempo de 10.37. A terceira colocação ficou com o uruguaio Heber William Viera, que fez o tempo de 10.38. Resultado da prova: 1º - Raphael Raymundo de Oliveira (BRA) ? 10.36 2º - Claudio Roberto Sousa (BRA) ? 10.37 3º - Heber William Viera (URU) ? 10.38 4º - Rawlw Greene (GUY) ? 10.49 5º - José Peña (VEN) ? 10.50 6º - Ruben Techeira (URU) ? 10.66