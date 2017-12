Raphael tenta índice para o Mundial A quinta etapa do Troféu Federação Paulista de Atletismo será disputada neste sábado, a partir das 9h30, no Centro Cívico de Americana. O velocista Raphael de Oliveira é uma das atrações. Ele tentará o índice exigido na prova dos 100 metros rasos para integrar a equipe brasileira no Mundial de Edmonton, em agosto, no Canadá. Redelen dos Santos também tentará o índice nos 110 metros com barreiras.