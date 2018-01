Raphael Zumbano ganha luta por W.O O superpesado Raphael Zumbano está na semifinal da Forja dos Campeões. Nesta terça-feira, o neto de Ralph Zumbano e primo em segundo grau de Éder Jofre, venceu Ricardo Souza por W.O. O lutador do Clube da Cidade foi prejudicado pela greve de ônibus que acontece na capital paulista e não conseguiu chegar ao ringue do Baby Barioni a tempo de lutar. O pugilista ligou informando a Federação Paulista de Pugilismo que não havia transporte. Zumbano volta a lutar na próxima terça-feira. O lendário pugilista Éder Jofre esteve presente no local.