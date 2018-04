Raptors inicia defesa do Atlântico com vitória sobre 76ers O Toronto Raptors iniciou a defesa de seu título da Divisão do Atlântico da NBA com uma vitória de 106 a 97 sobre o Philadelphia 76ers, em casa, na noite de quarta-feira. Andrea Bargnani marcou 20 pontos e foi o cestinha do Raptors, que tem altas expectativas para esta temporada após ter conquistado seu primeiro título de divisão na história da equipe na temporada passada. Com 19.800 torcedores lotando a arena, o time da casa abriu vantagem de 22 pontos no terceiro quarto, mas acabou sendo pressionado quando Kyle Korver acertou um arremesso para o Sixers que diminuiu a diferença para 90 a 89, no último período. Bargnani então fez uma cesta de três pontos e ainda sofreu uma falta, completando um ataque de quatro pontos que recolocou o Raptors com vantagem de cinco pontos e encerrou qualquer esperança de virada do Philadelphia. "Nossos jogadores fizeram as jogadas quando tinham que fazer", disse o técnico do Toronto, Sam Mitchell. "Acertamos os arremessos quando precisávamos." Chris Bosh acrescentou 16 pontos para o Toronto, após ter sofrido uma lesão no joelho que o deixou de fora da pré-temporada. Ele atuou por 26 minutos. Andre Iguodala foi o cestinha do 76ers, com 23 pontos, e Kyle Korver fez outros 20 pelos visitantes. Veja os resultados da NBA na quarta-feira: Toronto Raptors 106 x 97 Philadelphia 76ers Orlando Magic 102 x 83 Milwaukee Bucks Indiana Pacers 119 x 110 Washington Wizards New Jersey Nets 112 x 103 Chicago Bulls Dallas Mavericks 92 x 74 Cleveland Cavaliers San Antonio Spurs 104 x 101 Memphis Grizzlies New Orleans Hornets 104 x 90 Sacramento Kings Denver Nuggets 120 x 103 Seattle SuperSonics