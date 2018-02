Raptors vence 3.ª seguida com forte defesa contra Mavericks

Chris Bosh marcou 17 pontos e liderou o Toronto Raptors na quarta-feira, na terceira vitória consecutiva da equipe na NBA, por 92 a 76, sobre o Dallas Mavericks. Kris Humphries acrescentou 16 pontos e 12 rebotes pelo Raptors, que chegou a 13 vitórias e 10 derrotas na temporada, apesar do desfalque de T.J. Ford. Ele passou a noite anterior internado em um hospital de Atlanta, após ter batido com a cabeça no chão em partida da equipe contra o Hawks. Ford, que tem um histórico de contusões nas costas e no pescoço, deixou o hospital na quarta-feira, depois de exames terem descartado qualquer incidente mais grave. "Esperamos que ele possa superar isso, e quando ele estiver bem, ele vai me avisar", disse o técnico do Toronto, Sam Mitchell. "Estamos aliviados de que ele está se sentindo melhor." Ford foi ao ginásio do Raptors e sentou-se no banco de reservas da equipe no segundo quarto. Ele foi muito aplaudido pelos 19.800 torcedores que lotavam a quadra. A vitória do Raptors foi construída principalmente na defesa, que impôs ao Mavericks seu pior desempenho ofensivo da temporada. "Você tem que jogar bem na defesa para vencer nos playoffs, e nós fizemos isso", disse Bosh. "Estou muito orgulhoso dos meus companheiros." Jason Terry anotou 21 pontos e Josh Howard acrescentou 19 pelo Mavericks. Veja a seguir os resultados da NBA na quarta-feira: Toronto Raptors 92 x 76 Dallas Mavericks Philadelphia 76ers 98 x 94 Minnesota Timberwolves Indiana Pacers 117 x 102 Chicago Bulls Charlotte Bobcats 108 x 103 LA Clippers Boston Celtics 90 x 78 Sacramento Kings Seattle SuperSonics 117 x 110 NY Knicks Milwaukee Bucks 100 x 86 Orlando Magic Houston Rockets 80 x 77 Detroit Pistons Denver Nuggets 105 x 99 New Orleans Hornets Portland Trail Blazers 105 x 95 Golden State Warriors Phoenix Suns 103 x 98 Utah Jazz