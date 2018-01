Raquel vai para a seleção de vôlei O técnico Marco Aurélio Motta convocou para a seleção brasileira feminina de vôlei a ponta Sassá, a meio-de-rede Karin, a líbero Fabi, mais a ponta Raquel, medalha de bronze na Olimpíada de Sydney, em 2000, que não estava no grupo no ano passado. A Confederação Brasileira de Vôlei confirmou hoje a data e o horário do primeiro jogo da série melhor-de-cinco que definirá o campeão da Superliga Feminina. MRV/Minas e BCN/Osasco jogam sábado, às 19 horas, no Ginásio Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte, com SporTV.