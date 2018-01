Ravelli ganha seletiva de Mountain Bike Márcio Ravelli foi o campeão da seletiva para o cross country da etapa brasileira da Copa do Mundo de Mountain Bike, disputada neste domingo em Camboriú, Santa Catarina. Nove vezes campeão brasileiro da modalidade, o paulista aparece como um dos favoritos para a competição, inédita na América do sul, marcada para o período entre o dia 29 e 3 de julho. O ciclista de Itu fechou o percurso de 15 quilômetros (três voltas de cinco) em 1h42min37s, seguido do catarinense Ricardo Pscheidt, com 1h48min10s. Márcio preferiu treinar na nova pista a correr a Volta de Mountain Bike de Santa Catarina, encerrada no sábado, e por isso já saiu forte, levando vantagem. Ricardo disse que o trajeto é o mais difícil do País. No feminino, venceu Érika Gramiscelli, com 1h51min24s.