Real avança e espera Barcelona ou Málaga

A classificação foi tranquila, mas o Real terá problemas para o primeiro choque da semifinal, semana que vem. O goleiro Casillas foi substituído por Adán logo aos 15 minutos porque tomou uma pancada na mão esquerda. E Coentrão e Di Maria foram expulsos. O primeiro por colocar a mão na bola quando já tinha um amarelo, e o segundo por cometer uma falta dura no fim do jogo.

Benzema colocou o Real Madrid com um pé na final com o gol que marcou aos 43 do primeiro tempo, o que obrigava o Valencia a fazer quatro para ficar com a vaga. Fez apenas um, com Tino Costa.

No outro jogo de ontem, o Sevilla fez 4 a 0 no Zaragoza e agora espera o vencedor de Betis e Atlético de Madrid, que jogam hoje.

O Barcelona terá força máxima em Málaga - no jogo de ida usou um time misto. "Estamos diante da nossa primeira final na temporada", disse o auxiliar técnico Jordi Roura, que dirigirá a equipeporque Tito Vilanova está em Nova York para mais uma etapa do tratamento contra o câncer na glândula parótida que o levou a ser operado duas vezes nos últimos 14 meses.