Real e Barça vencem e Luís Fabiano faz 2 Real Madrid e Barcelona, os principais candidatos ao título, não decepcionaram suas torcidas na abertura da 2ª rodada do Campeonato Espanhol. O Real, no campo adversário, bateu o Espanyol por 3 a 0, gols de Granero, Guti e Cristiano Ronaldo. Kaká fez as assistências de dois gols.O Barça visitou o Getafe e venceu por 2 a 0, gols de Ibrahimovic e Messi. Já o Sevilla, com dois gols de Luís Fabiano, goleou o Zaragoza: 4 a 1. Hoje o Valencia visita o Valladolid.