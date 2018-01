Real Madrid aumenta oferta para ter Ruud van Nistelrooy Decidido a contratar o atacante holandês Ruud van Nistelrooy, de 30 anos, o Real Madrid ofereceu ao Manchester United a quantia de 15 milhões de euros. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pela imprensa espanhola. O Bayern de Munique, comandado pelo ex-jogador alemão Franz Beckenbauer, também está interessa do na contratação do atleta. O diretor esportivo do Real Madrid, Pedja Mijatovic, revelou que a oferta desta quarta será a última feita pelo clube para tentar obter a contratação de Van Nistelrooy. Entretanto, segundo a imprensa alemã, Beckenbauer estaria disposto a cobrir a oferta do time espanhol e iria oferecer 17 milhões de euros pelo atacante. Van Nistelrooy chegou ao Manchester em 2001, disputou 150 partidas com a camisa do clube e marcou 95 gols. No entanto, o atacante não teve um bom desempenho na temporada passada e por diversas vezes ficou no banco de reservas. O técnico do time inglês, Alex Ferguson, chegou a revelar no começo do mês que o holandês gostaria de se transferir para outra equipe.