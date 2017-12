Real Madrid confirma contratação do pivô brasileiro Augusto Lima

Lima, como é chamado na Espanha, vinha sendo o grande nome da Universidad Católica de Murcia (UCAM Murcia) na chamada Liga ACB, atuando ao lado do ala-armador Benite, também brasileiro. Como sua saída já era certa, o clube recentemente contratou o pivô Vitor Faverani, ex-Boston Celtics para repor a perda. O Murcia, aliás, tem tradição de contar com brasileiros e, na temporada passada, tinha Raulzinho (agora no Utah Jazz) e Rafael Luz (no Flamengo).

No Real Madrid, o ala-pivô é a esperança de reverter a campanha por enquanto decepcionante na temporada. Ao fim do primeiro turno, o Valencia Basket lidera invicto, seguido de Barcelona e Baskonia, com o Real só no quarto lugar.

No ano passado, Augusto foi um dos destaques da seleção brasileira masculina na conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, mas afundou junto com o time na Copa América. Ele, entretanto, está entre os favoritos a ficar entre os 12 que irão ao Rio-2016. Na posição, concorre com Tiago Splitter, Nenê, Anderson Varejão e Guilherme Giovanonni.