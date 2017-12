Real Madrid decide poupar Cristiano Ronaldo em jogo da Copa do Rei O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, anunciou nesta quarta-feira que não vai utilizar o astro Cristiano Ronaldo na partida desta quinta-feira contra o Sevilla, fora de casa, válida pelas oitavas de final da Copa do Rei. Este seria o primeiro compromisso do craque português após receber o prêmio de melhor jogador do mundo de 2016, na última segunda-feira, dado pela Fifa, em evento realizado na Suíça, em Zurique.