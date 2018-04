Real Madrid fica perto da semifinal na Copa do Rei

O Real Madrid largou na frente na semifinal da Copa do Rei, mas para derrotar o Valencia por 2 a 0 ontem à noite no Santiago Bernabéu contou com a ajuda da arbitragem - que prejudicou o time visitante em lances capitais - e com a costumeira falta de pontaria de Jonas. O atacante brasileiro perdeu um gol feito quando o jogo estava 0 a 0 e outro mais feito ainda quando seu time perdia por 1 a 0.

O árbitro e seus assistentes brecaram três ataques perigosos do Valencia marcando impedimentos inexistentes de Soldado - em dois deles o atacante partia livre em direção à área. E no segundo gol o último toque de Higuaín foi com a mão.

O primeiro gol foi marcado pelo francês Benzema aos 37 minutos do primeiro tempo. No lance anterior Jonas havia perdido sua primeira chance clara ao chutar em cima de Casillas.

Barça em campo. Três dias depois de ter dado um baile no Málaga fora de casa pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona terá o mesmo adversário pela frente hoje no Camp Nou. E se repetir o desempenho que teve domingo na vitória por 3 a 1 terá grandes chances de conseguir um resultado que o deixe com um pé nas semifinais da Copa do Rei.

A atuação do Barça em Málaga foi tão boa, com momentos em que deixava os atarantados adversários na roda enquanto seus craques tocavam de primeira, que o zagueiro argentino Demichelis declarou que houve momentos durante o jogo em que teve vontade de bater palmas para o time de Messi e companhia.

Para dar um respiro a alguns titulares, o técnico Tito Vilanova deve fazer mudanças no time. Daniel Alves, Xavi e Pedro são os mais cotados para ficar no banco - Adriano, Thiago e Alexis Sánchez seriam os substitutos. Puyol, que não jogou domingo, provavelmente começará jogando. Resta saber se em lugar de Piqué ou de Mascherano.

"É verdade que fizemos uma grande partida domingo, mas um confronto com jogos de ida e volta é muito diferente. Ter um jogador expulso ou levar um gol em casa são detalhes que podem desequilibrar a eliminatória", avaliou Vilanova.

A outra partida de hoje pela competição será entre Sevilla e Zaragoza. A rodada de ida terminará amanhã com o Atlético de Madrid recebendo o Betis no Vicente Calderón.