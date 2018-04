Real Madrid joga sem o seu artilheiro

Se não fossem os gols de Cristiano Ronaldo, a situação da equipe no Campeonato Espanhol poderia ser ainda pior (está em terceiro lugar, cinco pontos atrás do Atlético de Madrid e a 16 do Barcelona). Ele marcou 16 vezes em 18 partidas. Levando em conta também a Copa dos Campeões e a Copa do Rei, o português fez 26 gols em 26 jogos. Desde que chegou ao Real Madrid, na metade de 2009, anotou 174 em 172 partidas.

Higuaín formará dupla com Benzema, e o meio de campo terá Khedira, Xabi Alonso, Callejón e Ozil.

Na lateral-esquerda, Marcelo volta depois de ficar quase três meses sem jogar por causa de uma fratura no pé direito. No miolo de zaga estarão em ação os reservas Varane e Ricardo Carvalho, porque os titulares estão fora de combate.

Sergio Ramos cumprirá o primeiro dos cinco jogos de suspensão que pegou por ter xingado o árbitro depois de ser expulso na partida do meio de semana contra o Celta pela Copa do Rei, e Pepe se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito.

O técnico José Mourinho mais uma vez não compareceu à sala de entrevistas. Ele está irritado com as críticas que vem recebendo e também com as vaias dos torcedores - que não o perdoam por ter colocado o goleiro Iker Casillas no banco em duas partidas.

O Osasuna perdeu cinco de suas últimas seis partidas e ocupa a lanterna do campeonato, mas costuma criar problemas para o Real Madrid quando joga em seu estádio.