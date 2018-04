Real Madrid tenta quebrar tabu das oitavas

LYON - O Real Madrid tenta esquecer as últimas edições da Liga dos Campeões e, a partir desta terça-feira, busca quebrar um tabu: não passa das oitavas de final da competição há seis temporadas. Às 16h45 (horário de Brasília), encontrará pela frente justamente o algoz do ano passado: o Lyon, na casa do adversário.

José Mourinho usa toda sua experiência para ajudar o Real. Campeão com a Inter de Milão na edição passada, o treinador português está confiante em avançar de fase. "As estatísticas estão aí para acabarmos com ela", disse. "Jogaremos sem complexo de inferioridade. Respeitamos o adversário pela qualidade que tem hoje, não no ano passado ou cinco anos atrás."

Cristiano Ronaldo acredita que o título da competição o ajudará a ser escolhido como melhor do mundo em dezembro. "Vou lutar até ao limite das minhas forças para ganhar uma Liga dos Campeões pelo Real."

No outro jogo de hoje, o Chelsea visita o Copenhague, às 16h45. O contestado técnico Carlos Ancelotti garantiu que seguirá no clube, mas confirmou a má fase do seu time.

"Alguns (atletas) não estão 100% fisicamente. Não temos confiança", falou. "A Liga dos Campeões não é fácil, mas nos trará muita motivação. Não seremos eliminados, temos a possibilidade de vencer", avisou.

Punição. O volante Gattuso só voltará a atuar na Liga dos Campeões, caso o Milan avence à decisão. O jogador foi punido pela Uefa por quatro jogos pela agressão no auxiliar-técnico do Tottenham, Joe Jordan, na derrota do seu time por 1 a 0 na semana passada. Além das quatro partidas, o volante já não jogaria o segundo confronto, no dia 9, por estar suspenso.