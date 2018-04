Real só empata, e Barça é campeão

O Barcelona vai entrar em campo hoje contra o Atlético de Madrid, no Estádio Vicente Calderón, como campeão espanhol, a sua quarta conquista nas últimas cinco edições do torneio.

O título foi definido ontem, quando o Real Madrid empatou com o Espanyol por 1 a 1, fora de casa e chegou aos 81 pontos em 36 jogos. O Barça, com 88 em 34 jogos, não pode ser mais alcançado, já que o rival da capital só terá mais dois jogos.

Como o Barça não entrou em campo, as comemorações foram iniciadas pela internet e redes sociais. Segundos após o apito final do jogo do Real, o site do Barcelona comemorou o título, que foi dedicado à superação do técnico Tito Vilanova - seu primeiro título - e Eric Abidal, que tiveram problemas graves de saúde na temporada.

O lateral Daniel Alves publicou uma foto com uma garrafa de champanhe e a frase "Somem mais um", referindo-se aos inúmeros títulos que já conquistou no time catalão.

O meia Andrés Iniesta, que comemorou 29 anos ontem, também usou a rede para uma celebração particular. "O melhor presente, completar 29 e ganhar a liga. O prêmio pelo trabalho do ano todo."

Campanha perfeita. Com um início de torneio avassalador, o Barcelona não foi ameaçado pelos rivais diretos. O Real teve uma campanha tão irregular que permitiu que o Atlético ocupasse a vice-liderança em várias rodadas. O Barça sempre administrou uma diferença segura, que nunca foi menor que seis pontos. O time de Messi já fez 88 pontos, com 28 vitórias, quatro empates e duas derrotas. O primeiro turno foi incrível, com 55 pontos dos 57 possíveis. Faltando quatro jogos para o clube, a equipe de Tito Vilanova já fez 105 gols. Se o Barcelona vencer os quatro jogos que ainda restam, pode igualar o recorde de 100 pontos do Real Madrid na temporada 2011/2012.

Apesar da campanha perfeita no Campeonato Espanhol, o Barcelona teve sua temporada marcada pela desclassificação retumbante na Copa dos Campeões, quando perdeu para o Bayern de Munique duas vezes.

Copa do Rei. No empate que deu o título ao Barça, o Real jogou mal e escalou vários reservas. Kaká, irregular, foi substituído por Cristiano Ronaldo no segundo tempo. O Espanyol abriu o placar Stuani e Higuaín empatou. O zagueiro Varane saiu contundido e se transformou em dúvida para a última chance de título do Real na temporada: a Copa do Rei, contra o Atlético de Madrid, sexta-feira.