Rebeca alega inocência e diz que 'outros se complicarão'

A nadadora Rebeca Gusmão voltou a alegar inocência nesta terça-feira e disse, em entrevista à TV Globo, que foi condenada mesmo sem ter chance de se defender. Na segunda-feira, o presidente da Comissão Médica da Odepa, Eduardo De Rose, depôs à Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Saúde Pública (DRCCSP) e disse que a fraude no exame de Rebeca Gusmão teria sido efetuada pela própria nadadora. O exame de Rebeca, realizado durante o Pan-Americano, apresentou duas amostras de urina, o que levantou a suspeita de fraude por parte da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), que encaminhou o caso para ser investigado pela polícia. "Se eu não fosse inocente, não estaria aqui", contou Rebeca à TV Globo. "A partir do momento em que o delegado [Marcos Cipriano] passar a escutar os envolvidos, ele vai ver que a situação de outros vai se complicar." Rebeca e outros envolvidos no caso ainda farão seus depoimentos a Cipriano, que já adiantou que a nadadora terá de responder por falsidade ideológica, crime que pode dar de um a cinco anos de prisão. A nadadora também pode ser suspensa ou até banida do esporte no próximo mês, quando ocorre um julgamento da Corte de Arbitragem do Esporte (CAS) por uso de testosterona exógena (não produzida pelo corpo) em exame realizado durante o Troféu José Fikel, em maio de 2006. Rebeca alegou que os altos níveis de testosterona encontrado em seu exame são produzidos de forma natural pelo seu corpo. Ela negou que tenha tomado substâncias para aumentar o seu desempenho.