Rebeca e Flávia na semi dos 50 m livre As nadadoras brasileiras Rebeca Gusmão e Flávia Delaroli garantiram, nesta sexta-feira, vaga na semifinal dos 50 metros livre dos Jogos Olímpicos de Atenas. As duas terminaram em quinto lugar suas eliminatórias. Flávia completou a prova em 25s40, enquanto Rebeca conseguiu 25s64. As semifinais serão nesta sexta-feira a partir das 14h20.