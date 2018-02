Rebeca e mais três atletas perdem medalhas do Pan por doping A nadadora brasileira Rebeca Gusmão e mais três atletas perderão suas medalhas conquistadas nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro por causa de doping, informou a Organização Deportiva Panamericana (Odepa). No Rio, foram realizados 1.274 exames antidoping entre os 5.633 atletas participantes, anunciou a entidade em seu balanço final sobre o assunto. "Como resultado deste rigoroso processo, quatro atletas apresentaram resultados analíticos adversos, o que constitui uma grave violação do Regulamento dos Jogos Pan-Americanos e do Código Mundial Antidoping", disse a Odepa em comunicado. Rebeca Gusmão, que testou positivo para o uso de testosterona exógena, perderá seus ouros dos 50 e 100 metros nado livre, a prata do revezamento 4x100 livre e o bronze do revezamento 4x100 medley. A venezuelana Arlene Semeco, que havia terminado em segundo nas provas conquistadas por Rebeca, ficará com as medalhas de ouro. De acordo com o comunicado da Odepa, consequentemente as outras atletas brasileiras participantes dos revezamentos 4x100m livre e 4x100m medley também terão retiradas suas correspondentes medalhas, informou o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) em nota. "Em relação à natação, com a decisão da Odepa, o Brasil também perde a vaga nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 nas provas de 50m e 100m livre, cujos índices haviam sido conquistados por Rebeca Gusmão", disse o COB. OUTROS CASOS O brasileiro Fabricio Mafra, que testou positivo para a mesma substância de Rebeca, perderá o bronze conquistado no levantamento de peso, categoria 105 quilos. Estes foram os primeiros casos de doping em delegações brasileiras durante Jogos Pan-americanos, segundo o COB. O ciclista colombiano Libardo Niño perderá a prata da prova contra o relógio individual pelo consumo de EPO (eritropoietina), enquanto o jogador de beisebol da Nicáragua Pedro Wilder Rayo deverá devolver seu bronze por uso de boldenona. Apesar destes casos, a entidade encabeçada pelo mexicano Mario Vázquez Raña disse que os Jogos do Rio seguem sendo os "mais limpos da história" dos Pan-Americanos. (Reportagem de Armando Tovar)