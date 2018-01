Rebeca Gusmão é bronze nos 100m livre Rebeca Gusmão ganhou a primeira medalha do Brasil neste domingo, na etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros). Ela conquistou o bronze nos 100 metros livre, com o tempo de 54s78. A vencedora da prova foi a sueca Therese Alshammar (53s39), seguida pela norte-americana Natalie Coughlin (53s63).