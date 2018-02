Rebeca Gusmão e Flávia Delaroli fazem dobradinha O Brasil ganhou ouro e prata na prova dos 50m livre na etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de Natação. Rebeca Gusmão venceu a prova com o tempo de 24s71, seguida de Flávia Delaroli, com 25s35. A norte-americana Maritza Correira foi bronze, com 25s94. Nos 400m livre, o brasileiro Conrado Chede faturou a medalha de bronze, com 3min51s93. O ouro ficou com o romeno Dragos Coman, com 3min49s25. O português Adriano Niz ganhou a prata, com 3min50s40.