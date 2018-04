Rebeca Gusmão terá de depor na polícia sobre exames

Após receber um dossiê do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) sobre o caso de doping de Rebeca Gusmão, a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Saúde Pública (DRCCSP) irá convocar a nadadora para prestar esclarecimentos. Delegado-titular da DRCCSP, Marcos Cipriano já havia dito antes de receber os papéis que convocaria Rebeca, a equipe médica e a comissão técnica de natação da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). O caso de Rebeca ganhou destaque nas páginas policiais depois da suspeita de fraude nos exames realizados nos Jogos Pan-Americanos. As amostras da nadadora apresentaram materiais de duas pessoas. Receba foi suspensa preventivamente pela Federação Internacional de Natação (Fina) depois de apresentar índices anormais de testosterona (hormônio do crescimento) em exame realizado no dia 13 de julho, antes do Pan. A nadadora disse que sofria de um problema hormonal e que seu corpo produzia testosterona naturalmente. Ela ainda aguarda a contraprova da Fina e o julgamento. Além disso, Rebeca está sob investigação da Agência Mundial Antidoping, que analisa um outro exame, realizado em 2006, que também apresentou níveis anormais de testosterona.