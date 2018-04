Rebeca: muito trabalho pela frente

A nadadora Rebeca Gusmão vai enfrentar um desafio quase tão difícil quanto os 12 trabalhos de Hércules nos próximos meses. Em jogo pode estar não só seu futuro como atleta como também sua liberdade. Os primeiros problemas da atleta começaram em dezembro de 2006. O exame antidoping feito no Torneio José Finkel apontou presença de testosterona acima do nível permitido. A testosterona é um hormônio masculino que, entre outros efeitos, aumenta a força muscular e diminui a fadiga. A Federação Internacional de Natação (Fina) pediu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) que investigasse o caso, uma vez que a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) aceitou a justificativa de que o resultado foi conseqüência de um problema de ovários policísticos. O trabalho de Rebeca neste caso será provar que seu problema ginecológico foi a causa do resultado do exame. Segundo o advogado Marcílio Krieger, a atitude da Fina não é incomum. "A maioria das federações internacionais esportivas está na Europa e, por isso, sujeitas às leis da Comunidade Européia, que são muito rígidas no combate às drogas e lavagem de dinheiro", afirma. "Um exemplo é o Dodô. Ele foi absolvido aqui, mas a Fifa está revendo seu caso na Europa." Mas as coisas se complicaram para Rebeca quando ela voltou a competir. No início do Pan, dia 13 de julho, a Fina fez um exame surpresa na nadadora. O material coletado, enviado a um laboratório do Canadá, apresentou o mesmo problema de maio de 2006: quantidade de testosterona acima do permitido. Para piorar, análises extras da amostra apontaram que o hormônio encontrado era exógeno, ou seja, não foi produzido pelo corpo da nadadora. Neste caso, Rebeca terá dois trabalhos: convencer a Fina que o excesso de testosterona em seu corpo foi resultado de um processo natural (ovários policísticos) e provar erro no exame que determinou a presença de hormônio artificial. Rebeca passou por quatro exames antidoping no Pan. Se por um lado todos deram negativo para a presença de testosterona acima do permitido, por outro deram positivo para o fato de que nem todas as amostras pertencem à nadadora. O material coletado foi analisado para determinar se haviam células para exames de DNA. Em dois dos frascos de urina foram encontradas traços de pele da uretra, que foram examinados. O resultado: impossível que o conteúdo dos dois frascos pertençam à mesma pessoa. O trabalho de Rebeca neste caso será provar não só às autoridades esportivas como à polícia que não foi a responsável por uma troca fraudulenta da urina durante processo de coleta do material para o antidoping. O jeito mais ?fácil? será provar que a culpa o laboratório cometeu algum erro. A missão é árdua, mas Rebeca não está totalmente sozinha: seus advogados estão consultando todos os profissionais que possam dar subsídios para colocar em dúvida as provas apresentadas nos três casos. Enquanto isso, a nadadora ficará sem competir.