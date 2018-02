Rebeca termina depoimento e diz apenas ser inocente

Após 5h40 na Delegacia de Repressão ao Crime contra Saúde Pública (DRCCSP), no Rio, a nadadora Rebeca Gusmão saiu do local sem dar detalhes do depoimento ao delegado Marcos Cipriano sobre o caso do doping nos Jogos Pan-Americanos deste ano. Ela só reforçou estar confiante em sua absolvição. "Esclareci algumas dúvidas, mas só quero falar na próxima semana. Estou confiante, sempre fui confiante. Sou inocente", disse Rebeca, acompanhada de seu advogado, André Ribeiro. "Ela veio só para clarear as coisas", reforçou. Os dois saíram rapidamente do local alegando que precisavam viajar - ela para Brasília, ele para São Paulo. Rebeca reforçou que está se defendendo preocupada em mostrar a todos que não se beneficiou de uma substância ilegal para ser campeã. "Abalar, abala [a carreira ser pega no exame antidoping]. Mas o que vale é a consciência." Com a saída de Rebeca e do advogado do local, quem passa a depor ao delegado Cipriano é o técnico da nadadora, Hugo Lobo.