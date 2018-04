Recebido por 12 mil torcedores, Nani joga capoeira na apresentação ao Valencia

Cerca de 12 mil torcedores fizeram festa nesta quinta-feira para receber o atacante português Nani, mais nova contratação do Valencia. O jogador assinou contrato por três temporadas com o time espanhol e se apresentou no estádio do clube.

"É um dia muito especial para mim. Estou feliz de estar em um grande clube e espero que seja assim durante muitos anos no Valencia. Espero devolver essa confiança com trabalho, esforço e gols", comentou.

O jogador foi recebido no gramado por 30 garotos, que o levaram até o centro do gramado. Lá recebeu a camisa 17, o mesmo número que usou no Manchester United e também na seleção portuguesa, campeã da Eurocopa na última semana. "É um número que me acompanha durante toda minha carreira", explicou.

Na sequência, o novo reforço foi surpreendido por uma apresentação de capoeira e entrou na roda. Não decepcionou ao demonstrou habilidade. Por fim, o ex-jogador do clube e atual membro do conselho do Valencia, Juan Cruz Sol, entrou em campo e deu de presente a Nani uma placa comemorativa pela conquista da Eurocopa.