Receita do Rio admite dívida com Djokovic

O tenista Novak Djokovic cobra US$ 650 mil (R$ 2,6 milhões na cotação atual) do Governo do Estado do Rio de Janeiro na Justiça. O número 1 do mundo recebeu apenas US$ 450 mil (R$ 1,8 milhão) dos US$ 1,1 milhão (R$ 4,4 milhões) acordados para fazer um jogo de exibição contra o ex-tenista Gustavo Kuerten, em 2012.

O pagamento foi dividido em três parcelas, mas apenas a primeira parte teria sido paga ao sérvio, que iniciou processo em dezembro de 2015 por falta de pagamento. Além da partida com Gustavo Kuerten, Djokovic participou da inauguração de quadras e projetos sociais na capital fluminense.

Procurada pelo Estado, a secretaria estadual da Fazenda não quis confirmar os valores, mas não negou o débito. “A Procuradoria do Estado está avaliando a ação judicial. Não há previsão para a quitação do débito”, informou, por meio de nota.

Rio Open. Pela quarta vez na semana, a chuva atrapalhou o andamento dos jogos do Rio Open no início da noite de ontem. A rodada precisou ser interrompida pouco antes das 19h.

Mais cedo, argentino Guido Pella (71.º no ranking da ATP) derrotou o espanhol Daniel Gimeno-Traver (118.º) por 5/7, 6/1 e 7/5 e se tornou o primeiro semifinalista da competição. Ele enfrentará o vencedor do confronto entre o atual campeão do torneio, David Ferrer, e o austríaco Dominic Thiem, que jogariam ontem à noite.

No feminino, a italiana Francesca Schiavone (132.ª no ranking da WTA) também garantiu presença na semifinal. Ela superou a holandesa Cindy Burger (187.ª) por 3/6, 7/6 (6) e 6/3.

Única atleta brasileira ainda disputando a chave de simples, Paula Gonçalves perdia o jogo para a norte-americana Shelby Rogers por 6/2 e 4/3 quando a chuva interrompeu o confronto.