Recém-aposentado, Beckham é o mais bem pago fora dos EUA

SÃO PAULO - De acordo com a revista norte americana Sports Illustrated, o ex-jogador de futebol David Beckham é um dos atletas mais ricos do mundo. A revista divulgou recentemente a lista Fortunate 50, com atletas mais ricos dos Estados Unidos, além dos 20 atletas mais bem pagos fora do país. Beckham está no topo da lista, seguido pelo tenista suíço Roger Federer e pelo espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1. O atleta do Paris Saint-Germain, que anunciou nesta semana sua aposentadoria, recebe cerca de U$ 48,3 milhões (R$ 98,5 milhões) por ano devido à atividades publicitárias e a seu contrato com a Adidas.

Primeiro lugar da lista no ano passado da mesma publicação, Federer caiu para a segunda posição do ranking. O tenista fatura U$ 43,4 milhões (R$ 88,46 milhões). Alonso aparece em terceiro lugar no ranking, com U$ 42, 8 milhões (R$87,24 milhões).

Lionel Messi, do Barcelona, figura em quinto, atrás do português Cristiano Ronaldo, astro do Real Madrid. O único representante brasileiro na lista da Sports Illustrated é Kaká, também do clube madrilenho. O atleta é o 19° colocado, com ganhos de U$ 16,6 milhões (R$33,84 milhões). A lista dos 20 esportistas mais ricos fora dos EUA ainda apresenta nomes como Rafael Nadal e Samuel Eto’o.

Entre os norte-americanos, o esportista mais bem pago é o boxeador Floyd Mayweather, que embolsa U$ 90 milhões (R$183, 45) em duas lutas. Veja a lista com os 10 primeiros colocados norte americanos:

1. Floyd Mayweather (boxe) - U$S 90 milhões (R$ 181,8 milhões)

2. LeBron James (Miami Heat/NBA) - U$S 56,5 milhões (R$ 114,1 milhões)

3. Drew Brees (New Orleans Saints/NFL) - U$S 47,8 milhões (R$ 96,5 milhões)

4. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers/NBA) - U$S 46,8 milhões (R$ 94,5 milhões)

5. Tiger Woods (golfe) - U$S 40,8 milhões (R$ 82,41 milhões)

6. Phil Mickelson (golfe) - U$S 39,6 milhões (R$ 79,7 milhões)

7. Derrick Rose (Chicago Bulls/NBA) - U$S 33,4 milhões (R$ 67,4 milhões)

8. Peyton Manning (Denver Broncos/NFL) - U$S 31 milhões (R$ 62,2 milhões)

9. Alex Rodriguez (New York Yankees/MLB) - U$S 29,9 milhões (R$ 60,3 milhões)

10. Zack Greinke (Los Angeles Dodgers/MLB) - U$S 29 milhões (R$ 58,5 milhões)