Recomeça briga na seleção de vôlei A temporada da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei começa em abril, quando o técnico Marco Aurélio Motta convoca as jogadoras que terão pela frente os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, no meio do ano, e a Copa do Mundo do Japão, classificatória para Olimpíada de Atenas/2004, em novembro. Mas o treinador, que acompanha as jogadoras na Superliga, avisa: ?Ninguém vai para a Seleção pelo nome ou pelo que já conquistou.? Leia mais no Jornal da Tarde