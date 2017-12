Recorde de inscritos na São Silvestre A 77ª Corrida Internacional de São Silvestre bateu o recorde de inscritos: 17 mil pessoas (15 mil homens e 2 mil mulheres). Como já atingiu o número máximo de participantes, que é definido por razões de segurança, as inscrições para a prova se encerraram um dia antes do prazo previsto inicialmente. Os atletas que fizeram a inscrição pela internet e efetuaram o pagamento já podem retirar seu kit (número e camiseta) na avenida Paulista, número 900. A entrega do chip para os corredores acontecerá entre os dias 28 e 30 de dezembro, no mesmo local. A prova, no dia 31, tem largada às 15h15, para mulheres, e às 17 horas, para os homens. Na edição do ano passado, com 14 mil participantes, os vencedores foram os quenianos Paul Tergat e Lydia Cheromey.