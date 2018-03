Recorde de Ricardo Prado cai após 19 anos O ex-nadador Ricardo Prado, recordista mundial em 1982 e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, nos 400m, medley, assistiu neste domingo das arquibancadas do Parque Aquático Júlio De Lamare, à superação de um de seus três últimos recordes ainda vigentes: nos 200m, medley, durante a final do Troféu Brasil de Natação. O atleta do São José, Diego Yabe, de 22 anos, venceu a final da prova com o tempo de 2min03s98. A marca anterior era de 02min04s10 e perdurava havia 19 anos. ?Durou muito tempo e precisava ser quebrado. Isso mostra uma evolução na natação brasileira", disse Prado, hoje trabalhando como comentarista de uma emissora de TV. ?Acredito que em um ano meu recorde Sul-Americano nos 400m, medley, seja quebrado e o Brasileiro nos 200m, borboleta, seja superado até o final de 2003." Prado considerou uma questão de justiça o novo recorde ter sido feito por Yabe, pelo fato de o atleta ser o mais ?velho". No entanto, frisou que Thiago Pereira, do Minas Tênis, de 17 anos, e Lucas Salatta de 16 anos, respectivamente segundo e terceiro na prova deste domingo, são ?grandes promessas". Surpreso com o resultado, Yabe disse que não esperava obter o tempo. Mas admitiu ter adquirido novo ânimo com o feito e já fez previsões otimistas quanto ao futuro. ?Preciso trabalhar minha técnica e melhorar minha força", argumentou Yabe, classificado para nadar os 200m, medley, no Mundial de Desportos Aquáticos de Barcelona, em julho, além dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto. ?Todo mundo tira sarro dessa minha barriguinha. Se eu perdê-la ficarei ainda melhor.?