Recordes e índices no José Finkel Mais quatro nadadores brasileiros conseguiram índice para o Mundial de Piscina Curta em Indianápolis, depois de mais um dia de disputa do Troféu José Finkel, em Santos. Marco Antônio Sapucaia, Lucas Salatta, Fabíola Molina e Talita Ribeiro também farão parte da equipe que irá aos Estados Unidos no mês que vem. Além disso, mais três recordes sul-americanos foram batidos nesta quinta-feira. Na final dos 400 metros medley, o já classificado Thiago Pereira venceu e bateu seu próprio recorde sul-americano, com o tempo de 4m09s10. O segundo lugar na prova foi de Lucas Salatta, que registrou 4m11s90 e também conseguiu índice para o Mundial (4m12s05). Entre as mulheres, a vitória dos 400 metros medley foi da argentina Gergina Bardach, que também bateu o recorde sul-americano (4m35s56). O segundo lugar foi de Joanna Maranhão, que fez a melhor marca brasileira nesta prova: 4m35s96. Nos 100 metros borboleta, Kaio Márcio de Almeida, que já tinha vaga no Mundial, venceu a prova com o tempo de 52s36 - novo recorde brasileiro. Mas quem comemorou mais foi o segundo colocado, Marco Antônio Sapucaia, que cravou 52s76 e ficou um centésimo abaixo do índice para o Mundial (52s77). As outras duas nadadoras que conseguiram classificação nesta quinta-feira foram Fabíola Molina e Talita Ribeiro, ambas nos 50 metros costas. O ouro foi para Talita, que fez 28s44 e ainda bateu o recorde sul-americano. E a prata ficou com Fabíola, com 28s46. Fabíola Molina participou de outra final, dos 100 metros borboleta, e venceu. Mas fez 1m00s52, tempo abaixo dos 1m00s23 conseguidos por ela própria durante as eliminatórias de quarta-feira, o que representou novo recorde sul-americano, e também fora do índice exigido para ir a Indianápolis (1m00s17). Nas outras finais disputadas, ambas do 200 metros livre, Paula Baracho venceu entre as mulheres (1m59s32) e Rodrigo Castro foi o melhor no masculino (1m48s04). Antes dos 4 classificados nesta quinta-feira, Rebeca Gusmão (50m e 100m livre), Flávia Delaroli (50m livre), Eduardo Fischer (50m peito), Kaio Márcio (50m, 100m e 200m borboleta), Fernando Scherer (50m borboleta), Thiago Pereira (100m e 200m medley), Joanna Maranhão (400m medley) e Nicholas dos Santos (50m livre) já estavam garantidos na equipe que vai ao Mundial de Indianápolis.