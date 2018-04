Recordista desiste de participar da maratona no Mundial

Paula Radcliffe anunciou nesta quinta-feira que não vai participar da maratona no Mundial de Atletismo. A atleta britânica, campeã mundial em 2005, desistiu por considerar que não tem condições de aguentar toda a prova, já que não está completamente recuperada de uma cirurgia no pé direito.

Radcliffe venceu no último domingo a Meia Maratona de Nova York, na sua primeira prova após a conquista da Maratona de Nova York há nove meses. Apesar disso, ela ainda sente um incômodo no pé direito por conta da operação realizada em março.

"Eu estou arrasada por não estar pronta a tempo de representar a Grã-Bretanha em Berlim, especialmente por ter chegado tão perto em um espaço curto de tempo", lamentou a recordista mundial da maratona, com o tempo de 2h15min25.

Paula Radcliffe, porém, ressaltou a importância de estar completamente recuperada para competir em alto nível nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres. "Entretanto, depois de fazer com sucesso uma cirurgia para acabar com uma lesão que incomodava há anos, é muito importante para mim correr com 100% e continuar forte até Londres 2012", completou.