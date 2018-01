Recordista do salto virá ao Brasil O norte-americano Jeff Hartwig, 37 anos, que tem a terceira melhor marca de todos os tempos no salto com vara (6,03 m, de 16 de junho de 2000, alcançada em Jonesboro, no Estado de Arkansas), competirá no Brasil em maio: está inscrito para o GP Sul-Americano em Fortaleza, no Ceará, no dia 18, e no GP Brasil em Belém, no Pará, no dia 22. Dentre os adversários de Hartwig estará o brasileiro Fábio Gomes da Silva, de 22 anos, treinado pelo ex-campeão brasileiro Elson Miranda de Souza. Fábio tem 5,55 m, em 20 de junho de 2004, marca conquistada em São Paulo.