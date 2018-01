Recordista dos 100 metros, Powell adia retorno às pistas O jamaicano Asafa Powell, que sofre de uma tendinite no joelho direito, não participará das provas de Penn Relays, no próximo fim de semana, na Filadélfia, e de Kingston (Jamaica), em 5 de maio, adiando seu esperado retorno às pistas. "Estou triste por não poder correr, mas as condições não eram as melhores para meu joelho", explicou o detentor do recorde mundial dos 100 metros, que não quis arriscar um retorno antecipado, o que poderia causar um agravamento da lesão. "Este ano vou correr menos porque minha intenção é chegar aos campeonatos do mundo [em agosto, em Osaka, Japão] no melhor da minha capacidade. Quero ganhar o ouro", afirmou Powell, que nunca teve sucesso nas grandes competições.