Recordista dos 100m correrá em Madri A Copa do Mundo de Atletismo de Madri, Espanha, na sexta-feira e no sábado, ganhou ainda mais importância após o novo recorde mundial dos 100 metros rasos, quebrado em Paris, no sábado, pelo americano Tim Montgomery. O velocista confirmou presença no torneio que encerra a temporada, no qual também estarão seis brasileiros, entre eles Maurren Higa Maggi no salto em distância (venceu em Paris, com 7,02 m) e Jadel Gregório, no salto triplo. O dia de sábado estava perfeito, exatamente como deve ser um dia de recorde mundial na prova mais famosa do atletismo, os 100 m. O vento ajudou - 2 metros por segundo, o limite autorizado -, a pista de Charlety, ao Sul de Paris, é excelente, a prova fechava o calendário de Grand Prix de 2002, e o dia encontrou o velocista americano em condições física e mental para ?roubar? o posto de homem mais veloz do mundo. Montgomery cravou 9s78 e baixou em um centésimo de segundo a marca do compatriota Maurice Greene, de 1999. "Um dia perfeito", descreveu. O velocista da Carolina do Sul, de 27 anos, 1,78 m e 69 quilos, um estilo de correr elegante, o mesmo do ?rei? da velocidade Carl Lewis, nunca ocupou o posto para o qual parecia qualificado. Com 22 anos, ganhou a medalha de bronze no Mundial de Roma, em 1997, mas no de Sevilha, em 1999, foi sexto. Fracassou ao não obter vaga nas seletivas americanas para a Olimpíada de Sydney, em 2000. Apesar de ter baixado sua marca dos 10 segundos, Montgomery ficava à sombra de velocistas como Maurice Greene e Ato Boldon, de Trinidad e Tobago, nas grandes competições. Em 2001 passou a treinar juntamente com a noiva Marion Jones, a rainha da velocidade, no grupo de Trevor Graham - aliás o recorde também foi comemorado com um beijo apaixonado pelo casal de campeões (ela também venceu os 100 m, em Paris, e o GP 2002). No ano passado, Montgomery foi campeão americano e fez 9s84 no Meeting de Oslo (NOR). No Mundial de Edmonton (CAN), estava confiante e desafiou Greene. O então recordista não se abalou - ganhou o terceiro ouro em mundiais, com o melhor tempo do ano (9s82) e Montgomery ficou com a prata (9s85), e mais uma vez perdia para o ?mestre? da escola de velocistas norte-americanos. Nesta temporada, ficou irritado com as inúmeras derrotas para o inglês Dwain Chambers, o segundo em Paris com 9s87 (tempo que iguala o atual recorde europeu, de Linford Christie). No fim de semana deu o troco em tudo isso. Além de tirar o recorde, privou Greene da vitória na soma das provas do GP do ano - baixou o recorde em um centésimo de segundo e foi o primeiro na classificação geral por um ponto (74 a 73). Ficou à frente do marroquino Hicham El Gerruj e do dominicano Félix Sanchez.