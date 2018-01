Recordista, Justin Gatlin não vai correr em Atenas O atleta norte-americano Justin Gatlin, campeão olímpico e mundial dos 100 metros, informou neste domingo que não participará do Super Grand Prix de Atenas, que será disputada nesta segunda-feira. Gatlin resolveu desistir da competição por causa de dores em uma das pernas. Recordista mundial dos 100 metros ao lado do jamaicano Asafa Powell, com 9s77, Gatlin pretendia disputar a prova em Atenas para tentar diminuir esse tempo. Dessa forma, o nigeriano Olusoji Fasuba, que neste ano já marcou 9s85, e o português Francis Obikwelu, campeão europeu, são os favoritos para a competição. Powell já havia comunicado que não correria em Atenas porque ele precisava se recuperar de pequenas dores musculares.