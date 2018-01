Recordista mundial de apnéia morre em acidente na França O francês Loic Leferme, recordista mundial de apnéia, sofreu uma parada cardíaca enquanto realizava um treino e morreu, segundo os bombeiros de Nice, na França. Leferme, de 36 anos e que bateu cinco vezes o recorde do mundo de profundidade absoluta, morreu nesta quarta-feira na Baía de Villefranche-sur-Mer, onde treinava. Os bombeiros que o atenderam tentaram, em vão, reanimá-lo com massagens cardíacas. Além deles, a Polícia e um médico legista foram ao porto de Nice, de onde o corpo do atleta foi retirado já sem vida. Em 30 de outubro de 2004, Leferme bateu o recorde mundial de imersão absoluta sem limites, conseguindo chegar a 171 metros de profundidade na Baía de Villefranche-sur-Mer. Ele compartilhava com o cubano Francisco Rodríguez Ferreras o recorde mundial anterior, de 162 metros. A categoria "sem limites" é considerada como a de maior destaque da apnéia e nela se desce com um peso e se sobe com um globo inflável. A principal dificuldade consiste em enfrentar a grande pressão das profundidades que os atletas atingem.