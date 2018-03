Recordista mundial do martelo é suspensa por doping

A Federação Internacional de Atletismo (IAAF) anunciou nesta terça-feira que as russas Tatyana Lysenko e Ekaterina Khoroshikh competidoras do arremesso de martelo, foram flagradas em um exame antidoping realizado em maio do ano passado, e estão suspensas por dois anos. O teste foi realizado em um período sem competições, e detectou a presença de um bloqueador hormonal. Desde então, as duas atletas estavam afastadas preventivamente pela federação russa. Lysenko, recordista mundial da modalidade, também perdeu sua melhor marca, de 78,81 metros, obtida logo depois dos exames. Mesmo assim, ela ainda detém o recorde, com os 77,80 metros alcançados em agosto de 2006. Segundo a IAAF, as duas atletas ainda podem apelar da decisão. Caso não obtenham sucesso, ambas ficam banidas de qualquer competição oficial até julho de 2009, o que implicaria a ausência na Olimpíada de Pequim, que começa no próximo dia 8 de agosto.