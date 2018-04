Recordista mundial, Thiago Pereira retorna ao Brasil

Recepcionado pela mãe, o nadador Thiago Pereira retornou na manhã desta terça-feira ao Brasil. Ele trouxe na bagagem o recorde mundial dos 200 metros medley em piscina curta (25 metros), obtido no último domingo, durante a disputa da etapa de Berlim da Copa do Mundi de natação. No desembarque no Rio de Janeiro, Thiago se surpreendeu com a recepção de jornalistas e fãs. "Não esperava tanto. Mas este é um reconhecimento que me deixa bem feliz, principalmente depois de alcançar uma marca como essa." Em Berlim, Thiago registrou o tempo de 1min53s14. "Não achava que iria bater o recorde mundial, mas ele chegou de surpresa. Espero conseguir novas marcas ainda neste ano, quem sabe na próxima semana." Entre os dias 23 e 25, acontecerá a etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo, nas piscinas do Minas Tênis Clube, onde Thiago treina. "Agora é a hora de pensar nessa competição e, também, iniciar a preparação para os Jogos de Pequim [competição disputada em piscinas de 50 metros]." Recordes de Thiago Pereira em 2007*: Piscina de 25 metros - Mundial 200m medley - 1m53s14 Piscina de 25 metros - Brasileiros e Sul-Americanos 100m medley - 52s42 / 400m medley - 4m00s63 Piscina de 50 metros - Brasileiros e Sul-Americanos 100m costas - 54s75 / 200m costas - 1m58s42 / 200m peito - 2m12s67 / 200m medley - 1m57s79 / 400m medley - 4m11s14 / 4x100m medley - 3m35s81 / 4x200m livre - 7m12s27 *Dados fornecidos pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA)