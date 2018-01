Recordista mundial vai ser julgado O norte-americano Tim Montgomery, recordista mundial dos 100 m, terá seu futuro decidido a partir desta segunda-feira, quando se apresenta à Corte Arbitral do Esporte (CAS) para responder sobre acusações de doping. Implicado no caso Balco, o laboratório suspeito de ter fornecido esteróides anabolizantes a esportistas, Montgomery pode ser banido do atletismo se for considerado culpado de ter usado os serviços do laboratório.